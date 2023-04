Ex-Goalie Weidenfeller behauptet: Manuel Neuer hätte den Schuss zum 1:0 gehalten

Der FC Bayern verliert bei Manchester City mit 0:3 und steht in der Champions League vor dem K.o. Keeper Yann Sommer wird vom früheren Goalie und heuten TV-Experten Roman Weidenfeller kritisiert.

Grund ist der Distanzschuss von Rodri zum 1:0 in der 27. Minute. Weidenfeller sagt bei «Sky», dass dieser Schuss haltbar war und von Manuel Neuer auch gehalten worden wäre. «Das Tor war schön anzusehen. Aber es war ein Schuss mit Ansage. Und wenn dir ein paar Zentimeter fehlen, musst du den Schritt machen, den Sommer immer macht. Sorry, dass ich das so sagen muss.» Für den früheren Dortmunder Goalie ist klar: «Das sind die Zentimeter, die ihm fehlen. Manuel Neuer hätte den Schuss gehalten.» Immer wieder wird die im Vergleich zu Berufskollegen geringe Grösse von 1.83 Meter bei Sommer als Nachteil angesehen. So auch in diesem Fall wieder.

Auch beim 2:0 durch Bernardo Silva ist Sommer zwar dran, aber kann den Ball nicht mehr entscheidend ablenken. Voraus geht ein katastrophaler Abspielfehler von Dayot Upamecano.

Die Bayern stehen vor dem Rückspiel in der kommenden Woche mit dem Rücken zur Wand.

psc 12 April, 2023 09:53