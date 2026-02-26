SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gute Chancen

Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 16:16
Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

Um Leon Goretzka buhlen gleich mehrere Topklubs aus verschiedenen Ländern, seit klar ist, dass der Mittelfeldprofi den FC Bayern im Sommer verlassen wird. Nun hat sich ein Favorit herauskristallisiert.

Spanische Medien berichten, dass Inter Mailand sehr gute Chancen auf einen Transfer des 31-Jährigen hat. Die Nerazzurri planen im Sommer einige Veränderungen insbesondere im Mittelfeldzentrum. Goretzka spielt dabei eine wichtige Rolle (4-4-2.ch berichtete).

Auch andere Vereine wie Arsenal, Tottenham, Atlético oder Bayer Leverkusen beschäftigen sich mit der Personalie. Die Serie A und Italien scheinen Goretzka aber besonders zu reizen. Ausserdem sei ihm wichtig, auch nächste Saison Champions League spielen zu können. Dies ist bei Inter als aktuell souveräner Tabellenführer bereits so gut wie gesichert.

Im Januar erklärte Goretzka: «Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapital aufzuschlagen: Als Fußballer und als Mensch.» Dies deutet bereits eindeutig auf einen Wechsel ins Ausland hin.

Der Ex-Schalker spielt seit 2018 für die Bayern. Mit der Klubleitung des deutschen Rekordmeisters hat er sich aber darauf verständigt, dass nach dieser Saison und nach insgesamt acht Jahren Schluss ist.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Gute Chancen

Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

26.02.2026 - 16:16
Keine Rückkehr

Für Nübel sieht es bei den Bayern schlecht aus

25.02.2026 - 22:34
Neuer Vertrag

Der FC Bayern verkündet bei Lennart Karl bald Neuigkeiten

25.02.2026 - 18:27
Einsatz gegen den BVB

Entscheidung um Manuel Neuer fällt kurzfristig

25.02.2026 - 17:35
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

24.02.2026 - 17:54
Ja oder Nein?

Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

24.02.2026 - 14:48
Vor der Heim-EM

Berater Struth bestätigt Bayern-Bemühungen um Nagelsmann-Rückkehr

24.02.2026 - 13:57
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22