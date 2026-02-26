Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

Um Leon Goretzka buhlen gleich mehrere Topklubs aus verschiedenen Ländern, seit klar ist, dass der Mittelfeldprofi den FC Bayern im Sommer verlassen wird. Nun hat sich ein Favorit herauskristallisiert.

Spanische Medien berichten, dass Inter Mailand sehr gute Chancen auf einen Transfer des 31-Jährigen hat. Die Nerazzurri planen im Sommer einige Veränderungen insbesondere im Mittelfeldzentrum. Goretzka spielt dabei eine wichtige Rolle (4-4-2.ch berichtete).

Auch andere Vereine wie Arsenal, Tottenham, Atlético oder Bayer Leverkusen beschäftigen sich mit der Personalie. Die Serie A und Italien scheinen Goretzka aber besonders zu reizen. Ausserdem sei ihm wichtig, auch nächste Saison Champions League spielen zu können. Dies ist bei Inter als aktuell souveräner Tabellenführer bereits so gut wie gesichert.

Im Januar erklärte Goretzka: «Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapital aufzuschlagen: Als Fußballer und als Mensch.» Dies deutet bereits eindeutig auf einen Wechsel ins Ausland hin.

Der Ex-Schalker spielt seit 2018 für die Bayern. Mit der Klubleitung des deutschen Rekordmeisters hat er sich aber darauf verständigt, dass nach dieser Saison und nach insgesamt acht Jahren Schluss ist.