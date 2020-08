Barça erkundigt sich nach Serge Gnabry

Der FC Barcelona erkundigt sich nach der Verfügbarkeit von Bayern-Star Serge Gnabry.

Mit seinen starken Leistungen hat der deutsche Nationalspieler massgeblichen Anteil am Finaleinzug des FC Bayern in der Champions League. Gegen Olympique Lyon im Halbfinale glückte Gnabry gleich ein Doppelpack. Laut “Sport 1” hat der 25-Jährige das Interesse des FC Barcelona und auch von englischen Topklubs geweckt. Anfragen gingen an der Säbener Strasse ein. Die Antwort fiel aber eindeutig aus: Weder Gnabry noch sein Klub sind zurzeit an einem Transfer interessiert.

Der Angreifer ist noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden und fühlt sich im Verein und im Teamumfeld pudelwohl. Insbesondere mit den fast gleichaltrigen Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Leroy Sané versteht sich Gnabry auf und neben dem Platz sehr gut.

