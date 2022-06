FC Barcelona macht neues Mega-Angebot für Lewandowski

Der FC Barcelona hofft weiterhin auf einen Durchbruch in der Causa Robert Lewandowski. Dem FC Bayern sollen die Katalanen nun ein neues Angebot übermittelt haben.

45 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 5 Mio. Euro: Das soll der FC Barcelona laut Informationen der “Bild” nun bereit sein, für Robert Lewandowski an den FC Bayern zu überweisen. Demnach ist jene Offerte bereits bei den Münchnern eingegangen. Ob sie zustimmen werden?

Dem Vernehmen nach liegt die Schmerzgrenze des deutschen Rekordmeisters bei 50 Mio. Euro. Ab jener Summe würde der FC Bayern ins Grübeln kommen, heisst es. Der TV-Sender “Sky” vermutete letztens ebenfalls, dass sich die Ablöse für Lewandowski bei diesem Betrag einpendeln und der 33-jährige Stürmer somit zu Barça dürfte.

adk 29 Juni, 2022 09:34