Verbessertes Barça-Angebot für Lewandowski beeindruckt die Bayern nicht

Der FC Barcelona hat am Donnerstag ein zweites Angebot für Torjäger Robert Lewandowski deponiert.

Die Katalanen haben die bisherige Offerte in Höhe von 32 Mio. Euro aufgestockt und bieten laut “Bild” nun 35 Millionen plus 5 Mio. Euro Boni. Der deutsche Rekordmeister reagiert bislang allerdings nicht auf das Angebot und könnte dies auch weiterhin nicht zu tun. Einerseits sind 35 bzw. 40 Millionen den Bayern deutlich zu wenig. Für unter 50 Mio. Euro wollen sie Lewandowski demnach nicht verkaufen. Und ohnehin gilt weiterhin die klubweite Ansage, dass der 33-jährige Pole in diesem Sommer nicht verkauft wird.

Noch ist offen, ob sich daran bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich nichts ändert oder die Bayern doch noch einlenken. Fakt ist, dass Lewandowski bei den Münchnern noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, aber den Klub gemäss öffentlicher Ansage verlassen will.

psc 23 Juni, 2022 19:19