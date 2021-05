Der FC Bayern sichert sich ein Abwehrtalent langfristig

Der FC Bayern stattet seinen 18-jährigen Abwehrspieler Jamie Lawrence mit einem Vertrag bis 2024 aus.

Der Youngster spielt seit der U16 für die Münchner und hat sich in der zweiten Mannschaft einen Fixplatz in der Innenverteidigung gesichert. In dieser Saison bestritt er 28 Ligaspiele in der 3. Liga. Der ursprünglich bis 2022 laufende Kontrakt von Lawrence wird vorzeitig um zwei weitere Jahre ausgedehnt.

“Jamie hat sich in der laufenden Drittliga-Saison kontinuierlich weiterentwickelt und ist zur festen Grösse in unserer U23 geworden. Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft auch in den nächsten Jahren beim FC Bayern sieht. Wir sind überzeugt von seinem weiteren Entwicklungspotential”, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer über den gebürtigen Münchner.

psc 12 Mai, 2021 13:49