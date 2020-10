Der FC Bayern gibt einen weiteren Abgang bekannt

Der defensive Mittelfeldspieler Adrian Fein verlässt den FC Bayern und spielt bis mindetens Saisonende bei PSV Eindhoven.

Die beiden Klubs bestätigen, dass der 21-jährige Deutsche für die aktuelle Saison an die Niederländer ausgeliehen wird. PSV verfügt im Anschluss zudem über eine Kaufoption. Adrian Fein verbrachte fast die gesamte Ausbildung beim FC Bayern. Den Durchbruch bei den Profis schaffte er allerdings nicht. Bereits in der vergangenen Saison wurde er ausgeliehen, damals an den HSV.

Jetzt geht es für den Defensivspezialisten erstmals ins Ausland.

Adrian Fein wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom #FCBayern zu PSV Eindhoven. Das 21-jährige Mittelfeldtalent soll in der niederländischen Eredivisie und in der Europa League weitere Erfahrungen sammeln.

Welcome in 𝗘𝗛𝗩.

𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐢𝐧

