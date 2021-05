FC Bayern: Das ändert Nagelsmann im Vergleich zu Flick

Julian Nagelsmann tritt beim FC Bayern die Nachfolge von Hansi Flick an. Die Fussstapfen sind gross, schliesslich hat der zum DFB wechselnde Coach schlicht alles gewonnen. Der neue Coach hat aber einige Bereiche gefunden, die er verbessern will.

Zunächst geht es laut “Sport Bild” darum, die Defensive wieder zu stabilisieren. Diese war in der abgelaufenen Saison eindeutig zu anfällig. 44 Gegentore in der Bundesliga sind für den Rekordmeister kein guter Wert. Zum Vergleich: Das von Nagelsmann gecoachte Leipzig musste gerade einmal 32 Gegentreffer hinnehmen. Auch der VfL Wolfsburg (37), Bayer Leverkusen (39) und Union Berlin (43) kassierten in der abgelaufenen Saison weniger Gegentore als der FC Bayern. Nagelsmann kündigt denn auch an, dass er “die Balance zwischen einer stabilen Defensive und dieser unglaublich guten Offensive hinbekommen” will.

Weiteres Optimierungspotential sieht der neue Bayern-Coach bei der Variabilität der Spielsysteme. Hansi Flick setzte fast ausschliesslich auf ein 4-2-3-1. Nagelsmann will künftig “variabel aufgestellt” sein, “damit die Gegner uns nicht ausrechnen und wir auf jede Spielsituation reagieren können.” Deshalb könnten die Bayern künftig auch wieder in anderen Grundordnungen spielen.

psc 26 Mai, 2021 19:28