Der FC Bayern bei Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen in der Pole Position

Der Kontrakt des 25-jährigen Innenverteidigers beim FC Chelsea, wo er seit beinahe zehn Jahren unter Vertrag steht, läuft zum Saisonende aus. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben der FC Bayern und auch Barcelona gute Chancen auf ein Engagement von Christensen. Klar ist für diesen, dass er aus Respekt gegenüber Chelsea im Sommer bei keinem anderen Premier League-Klub anheuern wird. Solche Angebote schlägt er demnach generell aus.

Was für einen Wechsel des Verteidigers zu den Bayern sprechen könnte: Die Bundesliga kennt er aus seiner Zeit bei Gladbach (2015 bis 2017) bestens. In München könnte er unter Umständen Niklas Süle ersetzen, der den umgekehrten Weg aus Deutschland auf die Insel gehen könnte.

More about Andreas Christensen. Also Premier League clubs approached him as potential free agent signing – but Christensen wants to respect Chelsea, he’s not gonna consider any English club proposal. 🔵🚫 #CFC

Barcelona and FC Bayern, leading the race. Decision to be made soon. https://t.co/MmWGvQiCvY

