Der FC Bayern lehnt eine hochkarätige Anfrage für Leroy Sané ab

Flügelstürmer Leroy Sané weckt grosse Begehrlichkeiten. Der FC Bayern lehnt einen Abgang des 26-Jährigen allerdings ab.

Mit dem FC Arsenal hat laut «90min.com» der Tabellenführer der Premier League an der Säbener Strasse eine Anfrage für Sané platziert. Die Antwort war allerdings sehr deutlich: Die Bayern lehnten die Anfrage umgehend ab. Der Angreifer spielt in den Zukunftsplanungen weiterhin eine wichtige Rolle.

In der laufenden Saison hat Sané in 19 Pflichtspielen für die Bayern 16 Skorerpunkte erzielt. Derzeit spielt er an der WM-Endrunde in Katar, wobei er die Auftaktpartie wegen Knieproblemen verpasst. Vertraglich ist er bis 2025 an die Münchner gebunden.

psc 22 November, 2022 19:16