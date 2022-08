Der FC Bayern gibt Angebot für 14-jähriges Hertha-Talent ab

Der FC Bayern möchte sich die Dienste des erst 14-jährigen Sturmtalent Yll Gashi von Hertha BSC sichern und hat bereits ein Angebot für den Youngster abgegeben.

Laut “Bild” sind die Münchner bereit, eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 80’000 Euro plus einen Bonus von 30’000 Euro für den jungen Angreifer hinzulegen. Die Berliner sollen allerdings abgewunken haben und fordern gar 200’000 Euro. Neben den Bayern sind auch Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Chelsea und Juventus am Supertalent dran. Einen Wechsel ins Ausland kann Gashi allerdings erst final vornehmen, wenn er 16-jährig ist.

Beim Angebot der Bayern soll auch eine Klausel enthalten sein, die der Hertha einen weiteren Betrag zuspricht, falls der Stürmer dereinst in der Bundesliga aufläuft.

psc 24 August, 2022 15:30