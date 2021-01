FC Bayern hofft auf Angebote für Javi Martinez

Der FC Bayern ist weiterhin offen für einen vorzeitigen Abgang von Javi Martinez.

Der 32-jährige Spanier steht in München nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Spätestens dann wird er den Verein verlassen. Wie schon im Sommer ist der deutsche Rekordmeister laut “kicker” auch in dieser Transferperiode offen für Angebote für den Defensivspezialisten. Sollte sich dieser für einen Transfer einsetzen und entscheiden, würde man einem Abgang von Javi Martinez also nicht im Wege stehen.

psc 4 Januar, 2021 09:57