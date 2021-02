Der FC Bayern schreibt Angelo Stiller nicht ab

Mittelfeldtalent Angelo Stiller hat sich entschieden, den FC Bayern zum Saisonende zu verlassen und zur TSG Hoffenheim zu wechseln. Die Türe beim deutschen Rekordmeister ist deswegen aber nicht zu.

Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer schliesst nicht aus, dass der 19-Jährige künftig wieder eine Rolle spielen wird: “Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht irgendwann wieder nach München zurückkehrt.” Der FC Bayern bot Stiller eine Vertragsverlängerung, die dieser aber ausschloss, da er bei den Profis derzeit wenig Perspektiven sieht. Diese müsse man laut Sauer akzeptieren: “Natürlich sind das genau die Spieler, bei denen man bei auslaufenden Verträgen um einen Verbleib kämpft.” Der Mittelfeldprofi sei “talentiert, hat grosses Potenzial und versucht auch für sich persönlich den besten Karriere-Schritt zu machen.”

In der aktuellen Saison bestritt der Youngster 19 Einsätze mit der 2. Mannschaft der Bayern in der 3. Liga. Hinzu kommen drei Kurzeinsätze bei den Profis, davon zwei in der Champions League.

psc 15 Februar, 2021 17:57