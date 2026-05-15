Der FC Bayern hat bei Anthony Gordon eine klare Schmerzgrenze

Newcastle Uniteds Stürmer Anthony Gordon ist beim FC Bayern ein heisser Transferkandidat. Ein gewisser Preis darf allerdings nicht überschritten werden.

Nach Angaben der Münchner «tz» wird der deutsche Rekordmeister für den 25-jährigen Engländer keine Ablösesumme jenseits der 70-Millionen-Euro-Marke zahlen. Gordon selbst ist sehr offen für den Wechsel zum Bundesligisten. Vertragsdetails sind nicht das Problem. Es geht wohl einzig darum, ob sich die Bayern mit Newcastle auf eine Ablöse verständigen können.

Die aktuellen Diskussionen und Gespräche zeigen bereits Wirkung: Newcastle Uniteds Trainer Eddie Howe deutete auf einer Pressekonferenz an, dass Gordon nie mehr für Newcastle auflaufen könnte. Zuletzt hat er zwei Spiele verletzungsbedingt verpasst und dann zwei Spiele während 90 Minuten auf der Ersatzbank gesessen. Dies könnte auch in den noch verbleibenden beiden Ligaspielen dieser Saison der Fall sein.

Eigentlich liefe der Vertrag Gordons in Newcastle noch bis 2030.