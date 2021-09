FC Bayern: Aufatmen wegen Robert Lewandowski

Der FC Bayern kann zum Champions League-Auftakt gegen den FC Barcelona auf Robert Lewandowski zählen.

Nachdem der 33-jährige Torjäger beim 4:1-Sieg gegen RB Leipzig wegen Adduktorenproblemen vorzeitig ausgewechselt wurde, sagt Trainer Julian Nagelsmann, dass Lewandowski am Dienstagabend gegen Barça zur Verfügung steht. Die Blessur von Lewandowski ist also nicht allzu gravierend. Auch die angeschlagenen Serge Gnabry und Kingsley Coman werden die Reise nach Barcelona mitmachen. Bei den beiden werde aber erst am Dienstagmorgen entschieden, ob sie zum Kader zählen werden. Corentin Tolisso ist der einzige Profi, der den Trip nicht mitmacht.

psc 13 September, 2021 13:50