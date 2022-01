Der FC Bayern nimmt Barça-Juwel Gavi ins Visier

Der FC Barcelona möchte den Kontrakt mit seinem Eigengewächs Gavi unbedingt verlängern. Für den 17-jährigen Spielmacher gibt es aber auch andere Optionen. Eine davon ist der FC Bayern.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, zählen die Münchner neben dem FC Chelsea, Manchester City und Liverpool zu den Interessenten für den spanischen Jung-Nationalspieler. Gavi ist nur noch bis 2023 an Barça gebunden. Zudem verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro. Zumindest theoretisch ist ein Wechsel des Mittelfeldspielers also schon im nächsten Sommer möglich.

Ob es dazu kommt, ist indes fraglich: Gavi soll sich beim FC Barcelona sehr wohl fühlen und plant seine Zukunft angeblich auch mittel- und langfristig beim La Liga-Verein. Die Gespräche über eine Verlängerung sollen demnächst intensiviert werden.

psc 19 Januar, 2022 12:12