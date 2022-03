Der FC Bayern entscheidet sich wegen Verletzungsanfälligkeit gegen Haaland

Der FC Bayern hat sich definitiv gegen eine Verpflichtung von Erling Haaland entschieden. Und dies nicht nur aus finanziellen Gründen.

Die Münchner lassen sich nicht auf das Wettbieten um den 21-jährigen Norweger ein, das durch das Interesse von Manchester City und auch Real Madrid entstanden ist. Laut “Bild”-Chefreporter Christian Falk zweifeln die Klubverantwortlichen auch etwas an der Fitness von Haaland bzw. fürchten dessen Verletzungsanfälligkeit, die er in den letzten Wochen und Monaten bei Borussia Dortmund an den Tag gelegt hat. Mehrere Male musste er in dieser Saison für längere Phasen pausieren.

Aufgrund dieser Fragezeichen ist der deutsche Rekordmeister nicht bereit, das 300 Mio. Euro-Paket zu schnüren, das für Haaland notwendig wäre.

