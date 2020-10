Unter dem Radar: Bayern verpflichtet portugiesisches Supertalent

Der FC Bayern wird am Deadline Day noch einmal aktiv und nimmt das erst 19-jährige portugiesische Mittelfeldtalent Tiago Dantas unter Vertrag.

Berichten zufolge hat Bayerns Cheftrainer Hansi Flick die Verpflichtung des Youngsters höchstpersönlich angestossen. Der Wechsel erfolgt zunächst auf Leihbasis, die Bayern können Tiago Dantas aber dank einer Kaufoption für 8 Mio. Euro fix unter Vertrag nehmen.

Dantas wurde bei Benfica ausgebildet und kam dort zuletzt zuletzt in der zweiten Mannschaft zum Zug. Er ist ein klassischer Spielmacher, der vom Spielertyp an Thiago erinnert, der die Bayern jüngst in Richtung Liverpool verlassen hat.

psc 5 Oktober, 2020 23:34