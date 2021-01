Der FC Bayern wundert sich über Benjamin Pavard

Der FC Bayern wundert sich über die plötzlich eingetretene Formkrise von Abwehrspieler Benjamin Pavard.

Nachdem der französische Weltmeister lange Zeit ein sehr sicherer Wert war, baute er vor allem gegen Ende des letzten Jahres ab. Trainer Hansi Flick verzichtete in den letzten Spielen im Jahr 2020 auf den 24-jährigen Verteidiger. Zum Start ins neue Jahr durfte Pavard gegen Mainz 05 am vergangenen Sonntag dann wieder in der Startelf ran. Zur Pause, nach schwacher Leistung und einem 0:2-Rückstand, wurde er aber prompt wieder ausgewechselt und hinten rechts durch Joshua Kimmich ersetzt.

Laut “Bild” rätselt man bei den Bayern intern über den Leistungsabfall des Franzosen und findet bislang keine wirkliche Erklärung. Trainer Hansi Flick erklärt die Auswechslung des Verteidigers gegen Mainz wie folgt: “Wir haben über die Aussen, gerade über die rechte Seite, nicht ganz so viele Situationen nach vorne gehabt, mit denen wir zufrieden waren. In der zweiten Halbzeit hat Joshua gezeigt, wie man den Aussenverteidiger interpretiert.”

Spekuliert wird, dass Pavard “überspielt” ist und nach seinem Bänderriss im Sommer zu rasch wieder auf den Platz zurückkehrte. Zudem hat er hinten rechts nicht wirklich Konkurrenz: Neuzugang Bouna Sarr konnte nicht überzeugen und steht mittlerweile zum Teil nicht einmal mehr im Kader, Joshua Kimmich will Flick lieber im defensiven Mittelfeld einsetzen.

psc 5 Januar, 2021 17:54