FC Bayern beobachtet Hertha-Talent Luca Netz

Der FC Bayern soll ein Auge auf Defensivtalent Luca Netz von Hertha BSC geworfen haben.

Wie der “kicker” berichtet, ist der FC Bayern angeblich an Luca Netz von Hertha BSC interessiert. Der deutsche Rekordmeister sehe in dem 17-Jährigen eine mögliche Alternative zu Alphonso Davies auf der Linksverteidiger-Position. Da David Alaba die Münchner im Sommer verlassen wird, wird angenommen, dass Lucas Hernandez in die Innenverteidiger rutschen könnte.

Netz gilt bei Hertha BSC als grosses Talent, jedoch läuft sein Vertrag in der Hauptstadt im Sommer aus. Der Youngster gab erst in dieser Saison sein Bundesligadebüt für die Berliner und bringt es bis dato auf fünf Kurzeinsätze bei den Profis.

adk 25 Januar, 2021 09:56