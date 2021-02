Der FC Bayern hat den Sarr-Nachfolger gefunden

Neuzugang Bouna Sarr hat sich beim FC Bayern nach seinem Wechsel im vergangenen Oktober nicht etabliert und könnte bereits ersetzt werden: Durch Max Aarons.

Der englische Rechtsverteidiger von Zweitligist Norwich City gilt bei den Münchnern seit längerem als aussichtsreicher Anwärter auf einen Transfer. Laut “Daily Mail” könnte der deutsche Ligakrösus nun Nägel mit Köpfen machen. Die Parteien sollen in intensivem Austausch sein. Max Aarons ist zwar noch bis 2024 an Norwich gebunden, dies hindert ihn allerdings nicht an einem Wechsel. Er wäre neben Dayot Upamecano (von Leipzig) und Omar Richards (von Reading) die dritte Verstärkung für die Defensive der Bayern.

Fix ist indes noch nichts. Offenbar streckt nach wie vor auch Manchester United die Fühler nach dem 21-jährigen Rechtsverteidiger aus.

psc 15 Februar, 2021 10:36