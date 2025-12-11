Die Bayern haben das Comeback von Jamal Musiala terminiert

Jamal Musiala macht bei seiner Rückkehr auf den Platz nach dem Wadenbeinbruch an der Klub-WM weiterhin grosse Fortschritte. Sein Klub hat jetzt eine konkrete Idee, wann der 22-Jährige erstmals wieder auf dem Platz stehen soll.

Das Comeback ist laut der Münchner "tz" zwar nicht mehr in diesem Kalenderjahr, aber gleich zu Beginn des kommenden Jahres geplant: Demnach soll Musiala im Testspiel gegen Red Bull Salzburg am 6. Januar wieder wettkampfmässig eingreifen.

Der Spielmacher konnte die Intensität im Training zuletzt immer weiter steigern. Zwischenzeitlich war sogar davon die Rede, dass er noch dieses Jahr wieder zum Einsatz gelangen könnte. Davon sind die Münchner aber wieder abgekommen. Musiala soll sehr behutsam herangeführt werden. Seine gravierende Verletzung zog er sich Mitte Juli an der Klub-WM bei einem Zweikampf mit PSG-Goali Gianluigi Donnarumma zu. Inzwischen ist längst alles verheilt. Ohne Rückschläge wird Bayern-Coach Vincent Kompany ab nächstem Jahr wieder auf den Dribbelkünstler zählen können.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 19:50