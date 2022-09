Den Bayern winkt dank Marc Roca eine Millionenprämie

Der FC Bayern könnte durch den Verkauf von Marc Roca in den kommenden Jahren weitere Millionenbeträge einnehmen.

Der spanische Mittelfeldprofi wechselte in der abgelaufenen Transferperiode für zunächst 12 Mio. Euro in die Premier League zu Leeds United. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat in den Deal laut “Bild” eine spezielle Klausel eingebaut, die besagt, dass Leeds für jeweils 25 Pflichtspieleinsätze von Roca 1,25 Mio. Euro nach München überweisen muss. Der Betrag kann auf maximal 5 Millionen steigen. Aktuell sieht es aus Bayern-Sicht sehr gut aus, dass Roca zu einer Art Goldesel wird. Der 25-Jährige hat sich in Leeds nämlich sofort zum Stammspieler gemausert und ist in der Startelf gesetzt. Noch in dieser Saison wird wohl die erste Extra-Zahlung für den Premier League-Klub fällig.

Bei den Bayern konnte sich Roca zuvor angesichts der grossen Konkurrenz nie durchsetzen. In der vergangenen Saison bestritt er beispielsweise nur 13 Spiele für den deutschen Rekordmeister. Das sieht bei seinem neuen Klub inzwischen ganz anders aus.

psc 14 September, 2022 17:07