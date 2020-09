Der FC Bayern kommt David Alaba nochmals entgegen

Der FC Bayern unternimmt weitere Anstrengungen, um David Alaba zur Vertragsverlängerung zu bewegen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kommt dem 28-jährigen Verteidiger nochmals entgegen.

Laut “Sport Bild” liegt das finale Angebot in finanzieller Hinsicht vor: 11 Mio. Euro Jahressalär plus bis zu 6 Mio. Euro an Prämien soll Alaba kassieren, wenn er verlängert. Bezüglich der Länge des neuen Kontrakts scheint es aber noch Spielraum zu geben. Die Bayern könnten dem Österreicher demnach sogar einen Vertrag über fünf Jahre. Bisher plante man in den Verhandlungen mit vier weiteren Jahren.

Rummenigge soll im regelmässigen Austausch mit Berater Pini Zahavi sein. Die Wogen, die zuletzt im Anschluss an kritische Äusserungen von Ehrenpräsident Uli Hoeness hoch gingen, sollen inzwischen wieder geglättet sein.

Nach wie vor deutet einiges auf eine Verlängerung von Alaba in München hin, zumal es der Wunsch des Linksfusses zu sein scheint.

