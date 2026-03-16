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Profivertrag

Die Bayern werden mit David Santos Daiber ein weiteres Talent binden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 17:41
Die Bayern werden mit David Santos Daiber ein weiteres Talent binden

Der FC Bayern wird mit David Santos Daiber in Kürze ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen längerfristig an den Klub binden.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam in dieser Saison vorwiegend in der U19 und in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Zuletzt lief er aber auch schon zweimal in der Bundesliga auf. Zudem berücksichtigt Trainer Vincent Kompany den Deutsch-Portugiesen aktuell regelmässig für den Spieltagskader. Gemäss «Sky» laufen zwischen den Klubbossen und Santos Daiber fortgeschrittene Gespräche über einen Profivertrag.

Wegen einer Muskelverletzung muss der Youngster gerade pausieren. Der Plan der Bayern-Klubführung sieht vor, den Vertrag einzutüten und Santos Daiber nächste Saison zunächst an einen anderen Klub zu verliehen. Langfristig will sich der Spielmacher aber unbedingt beim deutschen Rekordmeister durchsetzen.

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