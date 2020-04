Der FC Bayern ist bei Dayot Upamecano sehr weit

Der FC Bayern scheint kurz vor einem Transfer von Abwehrspieler Dayot Upamecano zu stehen.

Der 21-jährige Franzose ist nur noch bis Juni 2021 an RB Leipzig gebunden. Grosses Interesse gibt es auch aus der Premier League. Laut “fussballtranfsers” bevorzugt Dayot Upamecano allerdings einen Gang zum Ligakonkurrenten München. Dies insbesondere nachdem er sich mit den französischen Spielern der Bayern unterhalten hat.

Ein Problem könnte die Ablöse darstellen: Die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 58 Mio. Euro will der deutsche Rekordmeister wohl nicht zahlen. Das Upamecano-Management versucht den Preis zu drücken. Ob dies gelingt, ist noch offen. Da in einem Jahr aber ein ablösefreier Transfer des Innenverteidigers droht, könnten sich die Leipziger Klubverantwortlichen kompromissbereit zeigen.

psc 22 April, 2020 18:40