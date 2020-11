Der FC Bayern könnte wegen DFB-Krise eingreifen

Die Bayern stellen nach wie vor einen grossen Block innerhalb der deutschen Nationalmannschaft. Sollte die Krise im DFB-Team anhalten, könnten die Münchner eingreifen.

Wie Raphael Honigstein bei “The Athletic” berichtet, will der deutsche Rekordmeister nicht untätig bleiben, wenn die deutsche Nationalelf weiter in die Krise rutscht. Welche Massnahmen sich die Bayern überlegen und ob sie sogar auf die Personalpolitik (Stichwort Jogi Löw) eingreifen könnten, ist unklar.

Der DFB hat in dieser Woche angekündigt, dass dem 60-Jährigen und auch dem Verband nun erst einmal Zeit für eine Analyse gegeben wird. Am 4. Dezember will Manager Oliver Bierhoff über mögliche Veränderungen und Konsequenzen informieren.

psc 24 November, 2020 16:03