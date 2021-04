Bestätigt: Julian Nagelsmann wird neuer Trainer des FC Bayern

Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann verlässt RB Leipzig und wird neuer Trainer des FC Bayern.

Dies bestätigen die beiden Klubs am Dienstagmorgen. Nagelsmann wird Hansi Flick als Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters ablösen. Der 33-Jährige unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Für den Noch-Leipziger wird Medienberichten zufolge eine Ablöse von 15 Mio. Euro fällig, die erfolgsabhängig noch bis auf rund 25 Millionen steigen könnte.

Der eigentlich noch bis 2023 gültige Vertrag von Hansi Flick wird auf Wunsch des 56-Jährigen per Saisonende aufgelöst.

“Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die grossartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden”, sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer. “Ich möchte Hansi Flick im Namen des FC Bayern ausdrücklich danken. Er hat unsere Mannschaft im Jahr 2019 in einer schwierigen Phase übernommen und danach sechs Titel gewonnen, der siebte folgt hoffentlich demnächst. Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.”

Hansi Flick sagt zu seinem Aus beim FC Bayern: “Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam! Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat. Danke, Jungs, danke Kathleen! Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese grossartige Mannschaft zu trainieren. Ein Wermutstropfen bleibt: Die grössten Erfolge in dieser Zeit konnten wir nicht mit den Fans feiern. Ich habe sie in jedem Spiel vermisst. Für die Zukunft wünsche ich der FC Bayern-Familie nur das Allerbeste. Es ist keine Floskel, wenn ich sage: ‚Es war mir eine sehr grosse Ehre‘”

Seine Reise könnte beim DFB weitergehen. Dort ist Flick der Favorit auf die Nachfolge von Trainer Jogi Löw.

psc 27 April, 2021 10:45