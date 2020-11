Der FC Bayern kann den Szoboszlai-Transfer beschleunigen

Die Tage von Dominik Szoboszlai bei Red Bull Salzburg könnten gezählt sein. Nicht zuletzt hat der FC Bayern den weiteren Fahrplan des ungarischen Supertalents in den Händen.

Die beiden Klubs treffen in der Champions League am Mittwochabend direkt aufeinander. Ein Bayern-Sieg würde mit groser Wahrscheinlichkeit das vorzeitige Aus der Österreicher in der Königsklasse bedeuten. Und dies könnte wiederum einen Januar-Transfer von Szoboszlai beschleunigen.

Laut “Bild” zählen die Münchner zu den Frontrunnern im Werben um den 20-jährigen Mittelfeldspieler. Allerdings befindet sich Salzburgs “Schwester-Klub” RB Leipzig in der Pole Position. Bereits in der Vergangenheit gingen immer wieder Topspieler diesen Weg. Auch Arsenal mischt im Rennen um den Nationalspieler mit.

