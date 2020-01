Die Bayern-Profis möchten Douglas Costa zurück

Douglas Costa könnte angeblich beim FC Bayern zu einem Thema für eine Ausleihe werden.

Im Trainingslager in Doha setzte sich Trainer Hansi Flick mit Spielern des Mannschaftsrats zusammen. Dabei sprachen sich die Profis angesichts des dünnen Kaders für Verstärkungen in der Defensive und Offensive aus. Laut “Sport Bild” fiel der Name Douglas Costa. Der 29-Jährige spielte zwischen 2015 und 2017 bereits für die Münchner und könnte sofort eine Verstärkung sein. Bei Juventus ist er derzeit aussen vor und fühlt sich angeblich auch nicht mehr wirklich wohl. Möglicherweise wird Bayerns-Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch bis Monatsende aktiv und fühlt beim Flügelflitzer und bei Juventus vor.

psc 22 Januar, 2020 09:47