Der FC Bayern erwartet am Wochenende den Durchbruch bei Sadio Mané

Der FC Bayern will die geplante Verpflichtung von Sadio Mané in Kürze definitiv über die Bühne bringen. Am Wochenende sind weitere Gespräche mit dem FC Liverpool geplant.

Noch besteht zwischen den beiden Vereinen keine Einigung bezüglich der Ablöse. Laut “Sky Sports” werden die Klubverantwortlichen wieder miteinander sprechen. Zuletzt haben sich die Klubs bereits angenähert. Zwei Angebote der Bayern wurden zwar abgelehnt, mit einem dritten könnten die Münchner nun aber erfolgreich sein. Die Rede ist von 35 Mio. Euro plus bis zu 5 Mio. Euro an erfolgsabhängigen Boni. “Sport 1” berichtete zuletzt, dass die Reds mit 41 Mio. Euro zufrieden wären. “Sky Sports” geht hingegen weiterhin von 50 Mio. Euro aus. Sadio Mané hat einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zugestimmt. Er würde sich für drei Jahre an den Bundesligisten binden.

psc 17 Juni, 2022 09:28