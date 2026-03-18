SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In der Stadion GmbH

Der FC Bayern hat eiserne Reserven auf weiterem Festgeldkonto

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 10:30
Der FC Bayern hat eiserne Reserven auf weiterem Festgeldkonto

Der FC Bayern ist bekannt dafür auf seinem Festgeldkonto stets über genügend liquide Mittel zur Verfügung. Offenbar hat der deutsche Rekordmeister sogar noch mehr eiserne Reserven auf einem weiteren Konto.

Wie die «Sport Bild» berichtet, haben die Bayern einen dreistelligen Millionenbetrag in der Stadion-GmbH liegen. Ehrenpräsident Uli Hoeness teilte zuletzt öffentlich mit, dass die liquiden Mittel zuletzt immer kleiner wurden. Es wird sogar ein negatives Betriebsergebnis befürchtet. Vorderhand könnte ein solches aber offenbar gut aufgefangen werden.

Auf die Kaderplanung hatten die jüngsten Entwicklungen bereits Auswirkungen: Der Kader wurde verkleinert, die Sparbremse bei der Vergabe von neuen Verträgen zumindest bei gewissen Spielern reingehauen. So musste beispielsweise Serge Gnabry bei der Verlängerung Abstriche machen. Mit Konrad Laimer gibt es auch grosse Diskussionen bezüglich Salär.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
In der Stadion GmbH

Der FC Bayern hat eiserne Reserven auf weiterem Festgeldkonto

18.03.2026 - 10:30
Auf der Wunschliste

Serie A-Klub setzt Leon Goretzka ganz oben auf die Liste – Trainer sucht Gespräch

17.03.2026 - 09:59
Profivertrag

Die Bayern werden mit David Santos Daiber ein weiteres Talent binden

16.03.2026 - 17:41
Erfahrener Torwart

Bayern erwägt Vertragsverlängerung mit Sven Ulreich

15.03.2026 - 15:21
Interesse vorhanden

Topklubs beobachten Anderlecht-Talent Nathan De Cat

15.03.2026 - 15:05
Viele Vereine interessiert

FC Bayern ohne Chance: Ausnahmetalent unterschreibt bei Real Madrid

14.03.2026 - 15:46
Schon im Sommer

Ein Verein will im Sommer 160 Mio. Euro für Michael Olise hinlegen

13.03.2026 - 18:11
Keine Ermittlungen

Olise & Kimmich können nach ihrer Trickserei aufatmen

12.03.2026 - 17:52
Verbleib auf der Insel

Die Zukunft von Bayern-Goalie Daniel Peretz ist beinahe entschieden

11.03.2026 - 21:15
Pause nötig

Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

11.03.2026 - 17:33