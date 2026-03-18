Der FC Bayern hat eiserne Reserven auf weiterem Festgeldkonto

Der FC Bayern ist bekannt dafür auf seinem Festgeldkonto stets über genügend liquide Mittel zur Verfügung. Offenbar hat der deutsche Rekordmeister sogar noch mehr eiserne Reserven auf einem weiteren Konto.

Wie die «Sport Bild» berichtet, haben die Bayern einen dreistelligen Millionenbetrag in der Stadion-GmbH liegen. Ehrenpräsident Uli Hoeness teilte zuletzt öffentlich mit, dass die liquiden Mittel zuletzt immer kleiner wurden. Es wird sogar ein negatives Betriebsergebnis befürchtet. Vorderhand könnte ein solches aber offenbar gut aufgefangen werden.

Auf die Kaderplanung hatten die jüngsten Entwicklungen bereits Auswirkungen: Der Kader wurde verkleinert, die Sparbremse bei der Vergabe von neuen Verträgen zumindest bei gewissen Spielern reingehauen. So musste beispielsweise Serge Gnabry bei der Verlängerung Abstriche machen. Mit Konrad Laimer gibt es auch grosse Diskussionen bezüglich Salär.