FC Bayern jagt Everton-Juwel Thierry Small

Der FC Bayern schielt mit grossem Interesse auf die Insel: Everton-Talent Thierry Small hat es dem Triple-Gewinner angetan.

Der 16-jährige Linksverteidiger gilt als Supertalent und wird englandweit auf seiner Position als bester Spieler seines Jahrgangs bezeichnet. In dieser Saison spielte er teilweise bereits in der U23. Laut “Daily Mail” möchte der FC Bayern Thierry Small in seine Jugendakademie aufnehmen. Die Münchner sind mit ihrem Interesse allerdings bei weitem nicht alleine. Auch Wolfsburg, Juventus, Valencia, Arsenal, Monaco und Benfica befassen sich mit dem Jungstar.

psc 26 November, 2020 09:50