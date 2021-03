Laut dem italienischen Transferexperten Nicolo Schira haben die Münchner bereits Kontakt zu Neuhaus-Berater Christian Nerlinger aufgenommen. Es geht darum auszuloten, ob und wann ein Transfer infrage kommen könnte. Dank einer Ausstiegsklausel im Bereich von 40 Mio. Euro kann Neuhaus seinen aktuellen Verein Gladbach bereits im Sommer verlassen. Ob er dies tun will und wird, ist indes offen.

Auch die Premier League-Topklubs Liverpool und Tottenham sollen sich intensiv mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler beschäftigen.

#BayernMunich are really interested in #Gladbach midfielder Florian #Neuhaus. Opened talks with his agent Christian Nerlinger. Two english clubs (Liverpool and Tottenham) have also looked him in the last weeks. #transfers #BMG

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2021