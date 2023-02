Der FC Bayern legt die Preisforderung für Benjamin Pavard fest

Benjamin Pavard plant trotz Vertrag bis 2024 bereits im kommenden Sommer seinen Abgang beim FC Bayern. Die Klubverantwortlichen haben nun die Summe festgelegt, für die der französische Nationalspieler gehen darf.

Nach Angaben der «Sport 1» fordern Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. mindestens 30 Mio. Euro Ablöse für den Rechtsverteidiger. Eine stolze Summe, die unter Umständen direkt in seinen Nachfolger investiert werden könnte: João Cancelo ist erst einmal bis Sommer von Manchester City ausgeliehen. Um den Portugiesen definitiv zu übernehmen, sind satte 70 Mio. Euro notwendig. Ein Pavard-Verkauf würde zumindest einen Teil des notwendigen Geldes für diesen Transfer in die Kassen spülen.

psc 1 Februar, 2023 15:52