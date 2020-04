Bayern in Gesprächen mit Ajax-Juwel

Der FC Bayern arbeitet intensiv an der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Sergiño Dest.

Der 19-jährige Abwehrspieler, der über den amerikanischen und niederländischen Pass verfügt, ist ein Eigengewächs von Ajax und hat sich auf der rechten Seite des Traditionsklubs einen Stammplatz gesichert. Laut “Sky” führte der deutsche Rekordmeister intensive Gespräche mit Sergiño Dest, hat nun allerdings einen hochkarätigen Konkurrenten erhalten.

So soll inzwischen auch der FC Barcelona mit Argusaugen auf den Youngster blicken. Angeblich zieht es Dest aber eher nach München: Bereits im Februar soll er angedeutet haben, dass er gerne dahin wechseln würde. Er sah sich auf eigene Faust sogar das Trainingszentrum an der Säbener Strasse an. Inzwischen liegen die Gespräche wegen der Corona-Pandemie vorerst auf Eis. Die Frage lautet ausserdem, ob Ajax das Talent freigibt. Es steht noch bis 2022 unter Vertrag.

Das Talent könnte Alvaro Odriozola ersetzen, der die Bayern nach einem halben Jahr wohl wieder verlässt.

psc 7 April, 2020 09:14