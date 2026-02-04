Der FC Bayern stösst bei Gesprächen mit Konrad Laimer auf Probleme

Nachdem der Vertragspoker mit Dayot Upamecano nach mehreren Monaten doch noch erfolgreich abgeschlossen werden kann, stösst der FC Bayern bereits beim nächsten Profi auf Probleme. Bei Konrad Laimer zeichnet sich noch keine Lösung ab.

Beide Seiten möchten die Zusammenarbeit grundsätzlich fortsetzen. Zu welchen Konditionen ist allerdings unklar. Die Berater von Laimer peilen eine Gehaltserhöhung an. Derzeit soll der österreichische Allrounder rund 8 bis 9 Mio. Euro kassieren. Künftig möchte der 28-jährige Nationalspieler mehr verdienen. Damit soll sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft korrekt abgebildet werden: Laimer ist auf der rechten Abwehrseite nämlich seit geraumer Zeit erste Wahl. Dies war bei seiner Ankunft im Sommer 2023 noch nicht der Fall.

Derzeit läuft der Vertrag des gebürtigen Salzburgers bis 2027. Ziel ist eine Einigung bis spätestens zum Ende dieser Saison. Noch ist eine definitive Einigung aber nicht in unmittelbarer Griffnähe.

Bei Serge Gnabry scheint man da weiter. Der Angreifer ist zu einer Gehaltskürzung von bislang rund 18 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro pro Jahr bereit.