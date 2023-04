Die Bayern könnten bei Harry Kane einen Versuch starten

Harry Kane spielt in den Überlegungen des FC Bayern nach wie vor eine Rolle. Auch wenn die Münchner für den englischen Nationalspieler nicht jeden Preis zahlen wollen, könnten sie dennoch einen Versuch starten.

Laut «Independent» würde es nicht überraschen, wenn der deutsche Rekordmeister beim 29-Jährigen und dessen Klub Tottenham mit einem Angebot vorstellig wird. Eine Summe von nahezu 100 Mio. Euro, wie sie teilweise ausgerufen wurde, werden die Bayern für Kane allerdings nicht zahlen.

Möglicherweise senkt Tottenhams Klubboss Daniel Levy die Forderung allerdings, da Kane nur noch bis 2024 gebunden ist und in einem Jahr ablösefrei wechseln könnte. Dies soll verhindert werden.

Verlängert der Torjäger nicht, würde sich in diesem Sommer letztmals die Gelegenheit erben, für ihn noch eine stattliche Ablöse zu kassieren. Und da Levy Kane auf keinen Fall an einen direkten Premier League-Konkurrenten verkaufen möchte, stehen die Chancen für die Münchner nicht einmal so schlecht.

psc 14 April, 2023 10:34