Der FC Bayern hat mit Rasmus Højlund einen weiteren Stürmer im Visier

Der FC Bayern wirft für die Verstärkung des Angriffs nun auch ein Auge auf den dänischen Stürmer Rasmus Højlund.

Der 20-Jährige spielt seit dieser Saison für Atalanta in der Serie A und überzeugt dort durch starke Leistungen. Auch in der dänischen A-Nationalmannschaft reüssierte er mit fünf Toren in seinen ersten vier Spielen seit vergangenem September. Die Leistungen von Rasmus Højlund sind auch den Bayern-Verantwortlichen aufgefallen.

Laut «Sport Bild» wollen die Klubbosse mit Trainer Thomas Tuchel über die Personalie sprechen. Højlund ist im Angriff neben Victor Osimhen, Randal Kolo Muani und Harry Kane ein potentielles Ziel.

Günstig ist der junge Däne angesichts eines bis 2027 gültigen Kontrakts in Bergamo indes nicht.

Eher kein Thema an der Säbener Strasse seien derweil Niclas Füllkrug (Werder) und Dusan Vlahovic (Juventus).

psc 19 April, 2023 11:37