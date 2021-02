Der FC Bayern will Herbst-Neuzugang Bouna Sarr wieder verkaufen

Der FC Bayern könnte sich nach nur einer Saison wieder von Rechtsverteidiger Bouna Sarr trennen.

Der 29-jährige Franzose wurde am Deadline Day des Herbst-Transferfensters für 8 Mio. Euro von Olympique Marseille verpflichtet. Seither kam er zu elf Einsätzen. In der Bundesliga spielte er letztmals Anfang November (!). Ein deutliches Zeichen dafür, dass Sarr bei Trainer Hansi Flick durchgefallen ist. Auch bei einem Ausfall von Stamm-Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist er längst nicht mehr erste Wahl.

Laut “Sport 1” würde der deutsche Rekordmeister den Abwehrspieler im Sommer definitiv ziehen lassen, falls ein passendes Angebot eingehen sollte. Sarrs Vertrag in München läufg bis 2024. Er selbst hat sich beim deutschen Rekordmeister aber längst nicht abgeschrieben. Im Vereinsmagazin “51” sagt er: “Stück für Stück kann ich mich mehr einbringen, und ich werde nicht nachlassen, keinen Tag. Dafür wurde ich geholt, dafür bin ich da, und so bin ich bisher immer meinen Weg gegangen. Ich will zeigen, dass man den richtigen Spieler geholt hat.”

Ein weiterer heisser Verkaufskandidat bei den Bayern ist auch Corentin Tolisso.

psc 3 Februar, 2021 13:57