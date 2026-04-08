Die Bayern suchen einen hochkarätigen Backup für Luis Diaz

Der FC Bayern sieht in der Offensive im Hinblick auf die kommende Saison Handlungsbedarf. Luis Diaz soll auf dem linken Flügel einen hochkarätigen Backup bzw. Konkurrenten erhalten.

Laut «Sport Bild» ist der deutsche Rekordmeister gewillt, bis zu 80 Mio. Euro für einen neuen Stürmer für diese Position hinzulegen. Sie ist im aktuellen Kader die mit Abstand am schwächsten besetzte. Einen echten und nominellen Backup gibt es für Diaz nämlich nicht. Die meisten Spieler sind eher Kandidaten für das Zentrum. Dazu gehören Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Lennart Karl. Auf der Mittelstürmer-Position ist Nicolas Jackson der designierte Kane-Ersatz. Für den linken Flügel fehlt dieser.

Welche Kandidaten die Münchner ins Visier nehmen, ist noch nicht ganz klar. Genannt wurde in der Vergangenheit Yan Diomande von Ligakonkurrent RB Leipzig. Dieser könnte aber bereits zu teuer sein. 80 Mio. Euro würden für den Ivorer wohl nicht ausreichen.

Finanziert werden soll der neue Spieler durch Verkäufe von Profis, mit denen bei den Bayern nicht mehr geplant wird. Dazu gehören insbesondere die zurzeit ausgeliehenen Sacha Boey, João Palhinha und Bryan Zaragoza.