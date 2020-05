Die Bayern blicken auf ein englisches Sturmjuwel

Der FC Bayern wirft ein Auge auf das 16-jährige englische Sturmtalent Benicio Boaitey.

Der Youngster spielt noch in seiner Heimat bei West Ham United, wo er bereits in der U18 zum Einsatz gelangt. Laut “Sport 1” zeigen die Münchner grosses Interesse am U16-Nationalspieler. Schon jetzt ist klar, dass Benicio Boaitey die Hammers im Sommer verlassen wird. Einen Profivertrag des Vereins hat er abgelehnt.

Neben den Bayern blicken mit Liverpool, Manchester United und Barça weitere Spitzenvereine auf den Linksfuss, dem eine grosse Karriere vorausgesagt wird. Wer am Ende das Rennen machen wird, ist noch unklar.

Die Bayern verstärken ihre Nachwuchsabteilung schon seit geraumer Zeit mit in- und ausländischen Toptalenten. Boaitey soll dazukommen.

psc 21 Mai, 2020 11:13