Der FC Bayern erkundigt sich nach Gladbach-Verteidiger Ramy Bensebaini

Der algerische Abwehrspieler Ramy Bensebaini hat das Interesse des FC Bayern geweckt.

Der 26-Jährige wechselte vor zwei Jahren aus Frankreich in die Bundesliga und steht bis 2023 bei Gladbach unter Vertrag. Dort hat er sich zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt. Nach anfänglichen Verletzungsproblemen ist er inzwischen wieder auf der Höhe und kommt in dieser Saison auf sechs Einsätze mit seinem Team. Laut “Gazzetta dello Sport” zeigt der FC Bayern Interesse am 40-fachen Nationalspieler. Auch aus der Serie A soll es Interesse am Linksfuss geben. Konkret von der AS Roma und von Inter Mailand.

Gladbach könnte einen Verkauf des Verteidigers im kommenden Sommer in Erwägung ziehen, falls Bensebaini den Kontrakt nicht verlängern möchte. Dann würde sich nämlich noch eine stattliche Ablöse erzielen lassen.

psc 16 November, 2021 14:07