Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann einen grossen Wunsch erfüllt

Aufgrund der Länderspielpause ist der Trainingsplatz der Bayern an der Säbener Strasse in diesen Tagen eher spärlich besucht. Viele Spieler sind bei ihren Nationalteams und schlicht nicht anwesend. Über deren Rückkehr freut sich Julian Nagelsmann aber bereits jetzt.

Der Bayern-Coach kann im Training ab sofort auf ein neues Tool zählen, das er sich schon eine ganze Weile wünscht. Die Bayern haben für Analyse-Einheiten auf einen der Plätze eine XXL-Videoleinwand gestellt. Dort kann Nagelsmann seinen Profis mit Hilfe eines Laserpointers künftig direkt von einem Taktik-Balkon während dem Training Anweisungen und Erklärungen geben. Ein Sichtschutz folgt ebenfalls noch, damit Geheimtrainings möglich sind. Die «Bild» und weitere deutsche Medien zeigen bereits Fotos vom neuen LED-Screen.

Am kommenden Dienstag werden die Nationalspieler wieder in München zurückerwartet. Dann können die taktischen Schulungen mit Hilfe des neuen Tools beginnen. Am 30. September steht gegen Bayer Leverkusen dann das nächste Pflichtspiel der Münchner an.

psc 22 September, 2022 15:53