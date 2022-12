Der FC Bayern schielt auf Juve-Verteidiger Dean Huijsen

Der 17-jährige Niederländer Dean Huijsen spielt seit Sommer 2021 für Juventus und kommt dort vorwiegend in der U19 zum Einsatz. Der Youngster weckt Begehrlichkeiten beim FC Bayern.

Die Münchner haben mit Matthijs de Ligt im Sommer bereits einen niederländischen Verteidiger von Juve unter Vertrag genommen. Mit Dean Huijsen könnte bald ein weiterer hinzukommen. Der Youngster kommt ebenfalls im Abwehrzentrum zum Einsatz. Laut Transferexperte Fabrizio Romano schielen die Bayern und auch Barça auf das Supertalent, das in dieser Woche in einem Testspiel der Turiner sein Debüt bei den Profis gab.

Der 1.95 Meter gross gewachsene Verteidiger ist vorerst noch bis 2024 an Juve gebunden. Barça will schon bald ein Treffen mit seinen Beratern vereinbaren, auch der deutsche Rekordmeister schaut aber sehr genau hin und könnte in absehbarer Zeit ebenfalls Schritte für eine baldige Verpflichtung unternehmen.

psc 23 Dezember, 2022 13:45