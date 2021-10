FC Bayern: Der Adeyemi-Transfer hängt auch mit Kingsley Coman zusammen

Der deutsche Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi spielt in den Planungen des FC Bayern durchaus eine Rolle. Sein Schicksal ist derzeit mit jenem von Kingsley Coman verknüpft.

Die Münchner sind grundsätzlich an einer Vertragsverlängerung mit dem französischen Nationalspieler interessiert. Allerdings nicht zu jedem Preis. Die ersten Verhandlungsrunden brachten keine Annäherung. Sollte Coman, dessen Vertrag bis 2023 läuft, im kommenden Sommer verkauft werden, könnte die generierte Ablöse laut “Bild”-Chefreporter Tobi Altschäffl in einen Adeyemi-Transfer gesteckt werden. Bleibt der Franzose bis zum Vertragsende in München oder verlängert er seinen Kontrakt sogar noch, wären die finanziellen Möglichkeiten im Hinblick auf ein Engagement von Adeyemi geringer.

Der 19-Jährige ist noch bis 2024 an Red Bull Salzburg gebunden. Auch andere Topklubs, unter anderem Borussia Dortmund, schielen auf den pfeilschnellen Angreifer.

