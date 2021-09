Rückschlag: Der FC Bayern muss erneut auf Kingsley Coman verzichten

Der FC Bayern muss am kommenden Wochenende im Topspiel gegen RB Leipzig auf Flügelstürmer Kingsley Coman verzichten.

Der 25-Jährige hat sich bei der französischen Nationalmannschaft eine Wadenverletzung zugezogen und verpasst deshalb das WM-Qualispiel gegen Finnland. Laut “RMC Sport” ist eine rund einwöchige Pause zu erwarten. Damit wird Coman seinem Klub FC Bayern am Samstag in der Bundesliga gegen RB Leipzig fehlen. Auch ein Einsatz zum Champions League-Auftakt gegen den FC Barcelona in der kommenden Woche ist in Gefahr.

Immerhin kann Bayern-Coach Julian Nagelsmann wieder auf Comans Landsmann Lucas Hernandez zählen, der wieder voll ins Mannschaftstraining integriert ist.

psc 7 September, 2021 16:47