Der FC Bayern führt konkrete Gespräche mit Eduardo Camavinga

Der 18-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Stade Rennes und ist von zahlreichen europäischen Topklubs umworben. Laut “Sport 1” hat sich Bayerns Chefscout Marco Neppe intensiv mit ihm beschäftigt. Kontakt zu den Beratern von Camavinga sei von Bayern-Seite her bereits hergestellt worden sein. Allerdings sprechen die Agenten auch mit anderen Klubs. Real Madrid wird beispielsweise schon länger mit ihm in Verbindung gebracht.

Klar ist, dass Camavinga seinen bis 2022 gültigen Vertrag nicht erfüllt, sondern im Sommer wechselt – es sei denn er verlängert überraschend noch einmal. Die Ablöse wird 35 Mio. Euro voraussichtlich übersteigen.

Update #Camavinga: Chief scout Neppe has already inquiried about him. However, his mgmt. is not only talking to #FCBayern, all of Europe's top clubs are chasing him, especially #HalaMadrid. Out of the question that he will fulfil his contract until 2022. Price: >€35Mio. @SPORT1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 16, 2021