Der FC Bayern hat einen langfristigen Plan mit Florian Neuhaus

Der FC Bayern hat den deutschen Jung-Nationalspieler Florian Neuhaus von Ligakonkurrent Gladbach fest im Visier – allerdings noch nicht für einen Transfer in diesem Sommer.

Laut “Sport Bild” verfolgen die Münchner mit dem 23-Jährigen einen längerfristigen Plan. Demnach sollen konkrete Avancen für den Mittelfeldspieler erst im Hinblick auf den Sommer 2022 getätigt werden. Dann stünde Neuhaus in Gladbach noch zwei Jahre unter Vertrag. Angeblich verfügt dieser über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Mio. Euro, was einen Transfer vereinfacht.

Es zeichnet sich ab, dass Neuhaus noch mindestens eine weitere Saison bei Gladbach verbringt, auch wenn es andere Anwärter gibt. Der Youngster entwickelt sich in der Fohlenelf weiterhin gut und übernimmt dort mittlerweile auch grosse Verantwortung. Bei einem Wechsel zu einem noch grösseren Klub müsste er sich erst einmal hinten anstellen und droht auch nicht auf die gewohnten und erwünschten Einsatzzeiten zu kommen.

psc 17 Februar, 2021 15:22