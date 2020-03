Der FC Bayern jagt einen Lazio-Star Luiz Felipe

Der FC Bayern wirft ein Auge auf den brasilianischen Innenverteidiger Luiz Felipe.

Der 23-jährige Brasilianer, der auch über den italienischen Pass verfügt, hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Abwehrspieler der Serie A gemausert. Bei Lazio ist er massgeblich am starken Lauf des Teams in der aktuellen Saison beteiligt. Laut “lalaziosiamonoi.it” blicken die Bayern mit grossem Interesse auf Luiz Felipe.

Seine Robustheit im Zweikampf und die technischen Fertigkeiten begeisterten die Scouts der Münchner schon wiederholt. Noch hat der Bundesligist den Römer Klub nicht kontaktiert, dies könnte aber bald geschehen. Allerdings hat der deutsche Rekordmeister hochkarätige Konkurrenz: Auch Barça bekundet grosses Interesse an Felipe. Berater Stefano Castagna hat sogar schon öffentlich vom Interesse der Katalanen gesprochen.

Vertraglich ist der Verteidiger bis 2022 an Lazio gebunden. Ob er diesen Vertrag tatsächlich erfüllt, ist aber fraglich.

psc 26 März, 2020 22:54